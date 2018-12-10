Alevilik Sempozyumu'nda Bildiriler Açıklandı

Alevi İnanç Birliği Vakfı tarafından 8-10 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen

Çağımızın gereklerine uygun eğitim ve öğretim faaliyeti yürütecek bir Alevilik Bektaşilik Üniversitesi kurulmasına, Yargıtay'ın son aldığı "Cemevleri İbadethanedir" kararı ışığından cemevlerinin bir an önce yasal statüye kavuşturulmasına ve Alevi inanç ve hizmetlerinin görüşülmesi için Ocak Temsilcisi, Dedeler ve STK'lardan oluşan bir kurul oluşturulması; bu hizmetler alanında görev alacak kişilerin kamusal statülerinin ve özlük hakları sorunlarının giderilmesine karar verildi.