Alevler ahşap ev ve depoyu küle çevirdi

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde meydana gelen yangında bir depo ve yakınındaki ahşap ev küle döndü.

Nikfer Mahallesi'nde Memduh Gireniz'e (58) ait depoda bu sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yakınındaki ahşap eve sıçradı. Çıkan yangından habersiz olan Memduh Gireniz, eşi Zeynep Gireniz (55), çocukları Burçin Gireniz (34) ve Hüseyin Gireniz (25) mahalle sakinlerinin haber vermesiyle birlikte evden çıkıp yangını söndürmeye çalıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 2 arazöz ve 3 itfaiye aracı, alevler su sıkarak müdahalede bulundu. 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ahşap ev ve yanındaki depo kül oldu. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.