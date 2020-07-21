Alevler arasında malan yavru güvercinleri itfaiye kurtardı

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Çıralık köyünde bir arazide çıkan anız yangınında mahsur kalan güvercin yavrularını yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Çıralık köyünde 20 dönümlük bir arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Araziden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler arasında kalan güvercin yavrularını kurtararak alevlere müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürülürken güvercin yavruları veterinere götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN