Alevler içinde kalan ahşap ev kullanılamaz hale geldi Antalya
'da ev yengini
ANTALYA - Antalya
'nın Kumluca
ilçesinde Ahmet Kolak'a ait ahşap müstakil ev, meydana gelen yangında kullanılamaz hale geldi. Kumluca
ilçesi Bağlık mahallesi Özdemir sokakta bulunan müstakil bir evde yangın meydana geldi. Henüz sebebi tespit edilemeyen yangını gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber
verdi. Olay yerine 2 ayrı itfaiye aracı ve 112 acil ambulansı sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin olay yerine çok kısa zamanda ulaşmasına rağmen, evin ahşap olmasından dolayı alevler kısa sürede evi sardı.Ahmet Kolak'a ait evin kiracısı olduğu ancak kiracıların yaz tatili için memleketleri Fethiye'ye gittiği öğrenildi. Evdeki eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye
ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu alevler etraftaki diğer ahşap evlere ve apartmanlara zarar vermeden söndürüldü.