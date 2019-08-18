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Alevler tek katlı, müstakil evi kullanılmaz hale getirdi

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, tek katlı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

18.08.2019 18:29 Alevler tek katlı, müstakil evi kullanılmaz hale getirdi
MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, tek katlı ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Sarıgöl'ün kırsal Şeyhdavutlar Mahallesi'ndeki, Seyfi Gürsoy'a (29) ait tek katlı evde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Çatının çökmesiyle birlikte büyüyen yangını gören mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye yangına su sıkarak müdahale etti. İtfaiyenin çalışmasıyla yaklaşık 1 saatin sonunda söndürülen yangında  evde kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önledi. Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.



Sarıgöl, Güncel

Kaynak: DHA

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