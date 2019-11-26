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Alevlerden kurtarılan koala Lewis tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Avustralya'da yangından kurtarılan ve Lewis adı verilen koala tüm çabalara rağmen öldü

26.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:39Alevlerden kurtarılan koala Lewis tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
'da yangından kurtarılan ve Lewis adı verilen koala tüm çabalara rağmen öldü. Bir kadın tarafından kurtarılma görüntüleri viral olan koalanın bakıma alındığı hastane yetkilileri Lewis'in yanıkları ile ilgili yoğun bir tedavi uygulandığını fakat yaralarının iyileşmesinin imkansız olduğu görüldüğü için iğneyle uyutulduğunu açıkladı.













Port Macquarie Koala Hastanesi'nden yapılan açıklamada Lewis'in yanıklarının kontrolü ve bandajlarının değişimi için genel anestezi uyguladıklarını fakat yaralarının giderek daha kötüleştiği belirtildi.
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Avustralya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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