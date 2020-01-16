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Alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesinde 2 katlı ikamette meydana gelen yangında, alevlerin arasında kalan 5. Sınıf öğrencisi 11 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti.

16.01.2020 01:04 | Son Güncelleme: 16.01.2020 01:09Alevlerin arasında kalan 11 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti
'in ilçesinde 2 katlı ikamette meydana gelen yangında, alevlerin arasında kalan 5. Sınıf öğrencisi 11 yaşındaki küçük kız hayatını kaybetti.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kapıkaya Mahallesi Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. İddia göre, 2 katlı ikametin birinci katında henüz belirlenmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın esnasında 2. katta bulunan ve 5. Sınıf öğrencisi olan Merve Kedik (11), hızla yayılan alevlerin arasında kaldı. Durumu gören vatandaşlar jandarma ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde alevler kontrol altına alınırken, yangından etkilenen ahşap çatı ile ahşap tavan çöktü. Ekiplerin uzun süreli çalışmaları neticesinde enkaz altında kalan Merve Kedik'in cansız bedenine ulaşıldı.

Çok sayıda yetkili olay yerine geldi

Yaşanılan olayın bilgisini alan ve Aliağa Kaymakam Vekili Fatih Kızıltoprak, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, CHP İlçe Başkanı Özlem Şan Oğuzhan ve çok sayıda yetkili olay yerine gelerek, çalışma yapan ekiplerden bilgi aldı.

Öte yandan, 11 yaşındaki küçük kızın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Aliağa, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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