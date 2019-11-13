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Alevlerin arasında kalan kadın balkondan atladı: 1 yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir binada çıkan yangında 1 kişi yaralanırken 3'ü çocuk toplam 5 kişi dumandan etkilendi.

13.11.2019 09:05 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:05Alevlerin arasında kalan kadın balkondan atladı: 1 yaralı
'nın ilçesinde bir binada çıkan yangında 1 kişi yaralanırken 3'ü çocuk toplam 5 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, saat 05.00 sularında Ankara'nın Çankaya ilçesi Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda çıktı. Necla Erdal'ın oturduğu evin salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede dairenin içerisini sardı. O sırada evde bulunan Mirza, Mustafa, Miray Karabulut ile anneleri Ayşe Karabulut ve büyükanne Necla Erdal alevlerin arasında kaldı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, UMKE ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
SON ANDA BALKONDAN ATLADI
Necla Erdal'ın evinde çıkan yangında, o sırada evde bulunan kızı Ayşe Karabulut ve torunları Mirza, Mustafa, Miray Karabulut'u alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtarırken büyükanne Necla Erdal ise alevlerin arasında kaldı. Dumanlara daha fazla dayanamayan Necla Erdal, evinin balkonundan atlayarak kendisini yanmaktan son anda kurtardı.
3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Sağlık Ekipleri, yangında yaralanarak el ve ayaklarında 3. Dereceden yanıklar bulunan Necla Erdal ile dumandan etkilenen Mirza, Mustafa, Miray, Ayşe Karabulut ile aynı apartmanda oturan yatağa bağımlı hasta Fatma Terzi'ye olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulans ile çevre hastanelere sevk etti.
İtfaiye erleri, yangını kısa sürede kontrol altına alırken yanan daire kullanılamaz hale geldi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.
(Muhammet Mücahit Dereli - Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Çankaya, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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