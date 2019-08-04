Haberler» Güncel» Haber

Alevlerin arasında kalan yavru kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Silivri'de bulunan otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

04.08.2019 15:46 Alevlerin arasında kalan yavru kaplumbağayı itfaiye kurtardı
Silivri'de bulunan otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevlerin arasında kalan yavru kaplumbağayı itfaiye eri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Silivri Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Evlerin yanında bulunan yangına bazı vatandaşlar da bahçe hortumu ile su sıkarak müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlerin arasında kalan yavru kaplumbağayı da Silivri itfaiye eri Onur Kalyoncu kurtardı.

"Otları yakmanın hiçbir faydası yok"

Alevlerin arasından çıkardığı yavru kaplumbağanın üzerini temizleyen itfaiye eri Onur Kalyoncu, "Otları yakmanın hiçbir faydası yok. Küçük kaplumbağamızı yangını içerisinden kurtardık. Sağlık problemi yok. Kendisini doğaya tekrardan salacağız" dedi. - İSTANBUL

Silivri, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:06   Erciyes'te Türk Kurultayı yapıldı
17:06   Ankara'da gecekondu bölgesinde yangın
17:06   RED BULL UÇUŞ GÜNÜ UNUTULMAZ GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU
17:05   MUĞLA SILA'DAN YAZ KONSERLERİNE KARANFİLLİ BAŞLANGIÇ
17:04   Erdoğan: "6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 764...
17:03   Terk edilen eşeği İzmirli hayvansever sahiplendi
17:02   İçişleri Bakanı Soylu, belediye başkanlarıyla bir araya geldi