Haberler» Güncel» Haber

Alevlerin arasındaki kaplumbağayı karakol komutanı kurtardı

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağa, karakol komutanı tarafından kurtarıldı.

21.08.2019 16:55 Alevlerin arasındaki kaplumbağayı karakol komutanı kurtardı
DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan kaplumbağa, karakol komutanı tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Aygün Mahallesi Sarıçoban Mezrasındaki boş arazideki çalılıklar, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken,  Aygün Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Sedat Aksaraylı, alevlerin arasında mahsur kalan bir kaplumbağa gördü. Yangın bölgesine giren Kıdemli Başçavuş Aksaraylı, kaplumbağayı yangın bölgesinden alıp, güvenli bölgeye götürdü. Yangın kontrol altına alınırken, kaplumbağanın ise sağlık kontrolleri sonrası doğaya bırakılacağı belirtildi.



Kulp, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:56   Bakan Varank'tan "uçak fabrikası" müjdesi
17:56   Otomobilin çarptığı hemşire yaralandı
17:56   Edirne'de 335 düzensiz göçmen yakalandı
17:56   Trabzon'da yorgun merminin isabet ettiği genç yaralandı
17:56   Van'da husumetli aileler barıştırıldı
17:55   - İsrail, Filistinlilerin Evlerini Yıkıyor
17:55   Şiddetli yağış yolları göle çevirdi