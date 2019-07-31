Haberler» Spor» Haber

Alex de Souza: Fenerbahçe'nin henüz hazır bir takımı yok

Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, "Fenerbahçe'nin henüz hazır bir takımı yok. Jailson, stoper bölgesinde oynadı. Alışık olduğu bir pozisyonda oynamadı." dedi.

31.07.2019 00:13
Alex de Souza: Fenerbahçe'nin henüz hazır bir takımı yok

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex Bayern Münih maçından sonra yaptığı konuşmasında müsabaka sonucunu normal karşıladığını belirtti.

"FENERBAHÇE'NİN İHTİYAÇLARINI ANALİZ ETMEMİZ LAZIM"

Alex de Souza, "Çok normal diye düşünüyorum, iki takımın kalite farkını düşününce. Bayern Münih Almanya'da, Şampiyonlar Ligi'nde zirveye oynuyor. Fenerbahçe'ye bakmamız, ihtiyaçlarını analiz etmemiz lazım. Yönetim ve teknik ekip bunu analiz edecektir. Fenerbahçe'nin henüz hazır bir takımı yok. Jailson, stoper bölgesinde oynadı. Alışık olduğu bir pozisyonda oynamadı." dedi.

(Fotomaç)


Bayern Münih, Fenerbahçe, Jailson, Spor

YORUMLAR (3)
EZİKYANAL: ERSUN YANAL DEFOL GIT BECERIKSIZ SIMARIK HERIF
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
ALİ KOÇ VE SAZ ARKADAŞININ YENİ ESERİ: Ali Koç ve Comolli feneri batırdı, bitirdi, mahvetti. Bu kadar rezil bir Fenerbahçe görmedim. Hem üzüldüm hem de güldüm yazıklar olsun size be ! Fener ile dalga geçiyoruz o duruma geldik. Ali Koç yolcu yolunda gerek haydi güle güle.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
YOZGATLI ŞEVKİ: Bitik takım. Türkiye''nin yüz karaları.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
02:31   Nabil Dirar taraftarlardan özür diledi
01:13   Nabil Dirar taraftarlardan özür diledi
01:10   Ersun Yanal: Yediğimiz gollerden sonra takımım dağıldı
01:01   Ersun Yanal oyuncusuna destek çıktı!
00:47   Maçın ardından
00:39   Bayern Münih - Fenerbahçe maçının ardından
00:36   Rıdvan Dilmen'den 6 gol atan Bayern Münih ile ilgili çarpıcı yorum!