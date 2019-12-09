Alex de Souza'dan heyecanlandıran Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olan Brezilyalı efsane Alex de Souza Türkiye'ye geldi ve davet edildiği bir saç ekim kliniğinde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye teknik direktör olma hedefinin olduğunu ancak 2021 yılından önce teknik direktörlük yapmayı düşünmediğini belirten Alex, "Umarım bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olurum. Teknik direktörlük için hala zamanım var. Bununla ilgili bir süreç var. Öncelikle Brezilya'da kurslarıma devam edeceğim. 2021'de belgemi elime aldıktan sonra hayat neler getirecek göreceğiz. Benimle ilgili aceleci davranıyorsunuz ve beni planlara dahil ediyorsunuz. Benim acelem yok. Önce kursumu tamamlamalı ve teknik direktörlük belgemi duvara asmalıyım" dedi.

"FENERBAHÇE'YE NE ZAMAN ÇAĞRILIRSAM, GELİRİM"

Alex, Fenerbahçe'nin çağırması halinde istedikleri zaman geleceğini söyleyen Brezilyalı efsane, "Bir gün Fenerbahçe'nin başına geçip geçmeyeceğim çok sonra konuşulacak şeyler. 'Fenerbahçe'ye ne zaman dönüyorsun?' diye sorarsanız, bunun yanıtını ben veremem. Ne zaman çağrılırsam, gelirim. Şu an Türkiye'ye dostlarımla vakit geçirmeye geldim. Fenerbahçe ile herhangi bir temasım olmayacak. Ama günün birinde Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmak isterim" şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE'YE TRANSFERDE AKIL VERMİYORUM"

Transferde sarı-lacivertliler için aktif bir rolde bulunmadığını ifade eden Alex de Souza, "Benim kafamda geçen bir şey yok. Benim açımdan geçmişe dair bir şey söylemeye gerek yok. Cruzeiro'nun küme düşmesiyle ilgili üzüntümü bildiriyorum buradan onlara. Dün gece kalbim onlarlaydı ama maalesef olmadı. 7 Aralık 2014'te futbolu bıraktım, bugün 9 Aralık 2019. Futbolu bırakalı uzun zaman oldu, benim açımdan veda maçı gibi bir plan şu an için yok. Fenerbahçe'ye transferlerle ilgili herhangi bir akıl vermişliğim yok. Fikir veriyorum ancak herhangi bir transferde aktif olarak bulunmadım. Fenerbahçe'ye gelen oyuncuları, 10 numaraları değerlendirecek olan kişi ben değilim. Transfer ile ilgilenen kişiler var, teknik direktörü var, benim bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.

"FALCAO KALİTELİ BİR OYUNCU"

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao hakkındaki düşünceleri sorulan Alex, "Falcao'yu tanımıyorum, kendisini saha içinde gördüğüm kadarıyla biliyorum. Kişisel olarak tanımıyorum. Fransa ve İspanya'da gol krallıkları olan, kariyeri başarılarla dolu bir futbolcu. Ondan beklenti duyulması kadar doğal bir şey olamaz Türkiye'ye geldiği zaman" yanıtını verdi.

HAGI VE BENİMLE KIYASLANMASI HAKSIZLIK

Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye transfer olan bir yabancı futbolcunun kendisi ve Hagi ile kıyaslanmasının doğru olmadığını belirten Brezilyalı yıldız, "Galatasaray'a gelen bir futbolcunun Hagi'yle, Fenerbahçe'ye gelen bir futbolcunun Alex'le karşılaştırılması gelen futbolcuya yapılan haksızlık olarak görüyorum. Biz uzun bir süre oynadık. Başarılarımız ortada ve hikayemiz bitti. Hikayesi biten insanları hikayesi yeni başlayan insanlarla karşılaştırıyor olmak büyük bir haksızlık. Beklenti doğal. Falcao'nun kalitesi ortada. Galatasaray'a başarı kazandırabilecek potansiyele sahiptir ama bunu yapıp yapamayacağını zaman gösterecek" ifadelerini kullandı.