Alex De Souza'dan Volkan Ballı'ya Destek Mesajı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex De Souza, İdari Menajer Volkan Ballı'nın yeniden göreve getirilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Brezilyalı eski yıldız, Ballı'ya duygusal bir mesaj yollarken, "Fenerbahçe'de ki başarımı bir çok insana borçluyum, bunlardan biri de Volkan Ballı'dır" dedi.

İşte Alex De Souza'nın o yazısı:

"Fenerbahçe'deki başarımı bir çok insana borçluyum. Bu insanlardan biri de Volkan Ballı'dır. Bana kulübün değerlerinden yaşadığım yer İstanbula, Türkiye'den Fenerbahçe'ye kadar çok şey öğretti. Kulüpteki ilk günümden itibaren, Futbol sonrası Türkiye ziyaretlerime kadar hep yardımcı oldu. @volkanballi1907 , bol şans dilerim. Bana yardım ettiğin gibi şuanda güncel oyunculara da yardım etmeni dilerim. Sana desteğimi bir kez daha sunuyorum. Bu fırsatla bana ve aileme yaptığın yardımlar için bir kez daha teşekkür ederim."

(Akşam)