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Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti

Fenerbahçeli taraftarlar farkındalık yaratmak için Alex de Souza heykeline maske ve eldiven giydirdi. Alex de bu harekete sosyal medya hesabından teşekkür ederek cevap verdi.

20.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:48

Fenerbahçe tarihinin unutulmaz oyuncularından olan Alex de Souza'nın Kadıköy'de bulunan heykeline maske takıldı.

Koronavirüs salgını sebebiyle efsane futbolcunun heykeline maske takan taraftarların bu renkli hareketi, Brezilya'ya kadar ulaştı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Heykelinin maskeli halini Instagram hesabından paylaşan Alex de Souza, maske için teşekkür etti.

Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti
Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti

Haberin Videosu :

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti
Etiketler : Spor

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