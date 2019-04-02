Alex de Souza, Fluminense Forması Giyen Pedro'yu Fenerbahçe'ye Önerdi

Başkan Ali Koç, eski oyuncuları Alex de Souza, Fabio Luciano ve Deivid de Souza'nın kendileri için ülkeleri Brezilya'da oyuncu taraması yaptığını açıklamıştı. İlk önerinin Alex'ten geldiği ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin efsane ismi, eski kulübüne Pedro Guilherme Abreu dos Santos'un yakından izlenmesini tavsiye etti. 21 yaşındaki forvet Fluminense forması giyiyor.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Pedro, Brezilya'da geçtiğimiz sezon ligde 37 maçta 12 gol atıp, 2 asist yaptı. 9 Copa Sudamericana mücadelesinde de 3 kez fileleri havalandırdı. Alex'in tavsiyesinin ardından Fenerbahçe'nin, genç forvet için Brezilya'ya gözlemci göndereceği öğrenildi. Sambacılar'da lig 28 Nisan'da başlayacak. Pedro'nun tahmini piyasa değeri 6 milyon euro civarında.

(Fanatik)