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Alex de Souza İstanbul'da! Geliş nedeni belli oldu

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza İstanbul'a geldi. Alex'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede sevenleriyle buluşacağı ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayacağı belirtildi.

09.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:04

'nin unutulmaz oyuncusu Alex de Souza 'a geldi. Alex de Souza, bir süredir PRP tedavisi gördüğü bir hastanede basın mensuplarıyla buluşacak.

Brezilyalı eski yıldız, saat 15.00'te yapılacak etkinlikte hem İstanbul'daki sevenleriyle hasret giderecek hem de gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

SAMET GÜZEL'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin eski tercümanı ve Alex'in yakın arkadaşı Samet Güzel paylaştı sosyal medya hesabından Brezilyalı efsanenin İstanbul'a geldiğini gösteren fotoğrafını, 'Kaptan özlemiş' notuyla paylaştı.

Alex de Souza İstanbul'da! Geliş nedeni belli oldu

Fenerbahçe, İstanbul, Spor


HABER YORUMLARI (5)
AYDIN MERKEZ:Hoşgeldin
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İSMAİL_:Hoşgeldin sefalar getirdin Kaptann. . özledik seni be
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ADINIZI YAZIN:Alex kadar şişirilmiş bir oyuncu daha görmedim, bu kadar yeteneksiz adamı ilah yapmak sadece Türkiye''de olur sanırım.
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ALEX:SAÇMASAPAN KONUŞMA LA
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YARGI:inşallah bir gün teknik direktör olarak da efsane olursun fenerde
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