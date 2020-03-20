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ALEX HEYKELİNE MASKELİ VE ELDİVENLİ KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Fenerbahçe taraftarları, Kadıköy'deki Alex de Souza heykeline maske ve eldiven taktı.

20.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:07
ALEX HEYKELİNE MASKELİ VE ELDİVENLİ KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Fenerbahçe taraftarları, Kadıköy 'deki Alex de Souza heykeline maske ve eldiven taktı.

"GÜLMEYE DE İHTİYAÇ VAR"

Koronavirüs salgınının ardından insanlar gerek eldiven ve maske takarak, gerekse kolonya ve dezenfektan kullanarak çeşitli önlemler almaya başladı. Fenerbahçe taraftarları da Kadıköy Osmanağa'da bulunan Alex de Souza heykeline maske ve eldiven taktı. Heykelin fotoğrafını çeken Devrim Erdoğan, "Bence güzel olmuş. İnsanların artık biraz bilinçlenmesi lazım. En azından burada gördüklerinde akıllarında bir şey uyanır. Sonuçta gülmeye de, hatırlamaya da ihtiyaç var. Bu dönemde virüs kadar panik ve korkularında tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Sakin olup, uyulması gerekenler uyup daha rahat bir şekilde yaşanabilir" dedi.

Futbolcu Alex de Souza ise sosyal medya hesabından maskeli ve eldivenli heykelin fotoğrafını paylaşarak teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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-Heykelden ve eldiven ile maskeden görüntü

-Devrim Erdoğan ile röp.

-Muhabir Anonsu (Müge YARIMBATMAN)

-Alex'in teşekkür fotoğrafı

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Fenerbahçe, Kadıköy, Güncel

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