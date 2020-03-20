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ALEX HEYKELİNE MASKELİ VE ELDİVENLİ KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Fenerbahçe taraftarları, Kadıköy'deki Alex de Souza heykeline maske ve eldiven taktı.

20.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:33
Fenerbahçe taraftarları, Kadıköy 'deki Alex de Souza heykeline maske ve eldiven taktı.
'GÜLMEYE DE İHTİYAÇ VAR
Koronavirüs salgınının ardından insanlar gerek eldiven ve maske takarak, gerekse kolonya ve dezenfektan kullanarak çeşitli önlemler almaya başladı. Fenerbahçe taraftarları da Kadıköy Osmanağa'da bulunan Alex de Souza heykeline maske ve eldiven taktı. Heykelin fotoğrafını çeken Devrim Erdoğan, 'Bence güzel olmuş. İnsanların artık biraz bilinçlenmesi lazım. En azından burada gördüklerinde akıllarında bir şey uyanır. Sonuçta gülmeye de, hatırlamaya da ihtiyaç var. Bu dönemde virüs kadar panik ve korkularında tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Sakin olup, uyulması gerekenler uyup daha rahat bir şekilde yaşanabilir dedi.
Futbolcu Alex de Souza ise sosyal medya hesabından maskeli ve eldivenli heykelin fotoğrafını paylaşarak teşekkür etti. ALEX HEYKELİNE MASKELİ VE ELDİVENLİ KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

ALEX HEYKELİNE MASKELİ VE ELDİVENLİ KORONAVİRÜS ÖNLEMİ
Etiketler : Koronavirüs, Fenerbahçe, Kadıköy, Güncel

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