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Alex Morgan hamile olduğunu sosyal medyadan duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri Kadın Futbol Takımı kaptanı Alex Morgan, hamile olduğunu sosyal medyadan açıkladı.

24.10.2019 10:44

Amerika Birleşik Devletleri futbol takımının kaptanlarından olan dünyaca ünlü futbolcu Alex Morgan müjdeli haberi verdi. Morgan hamile olduğunu sosyal medyadan açıkladı.

İlk çocuğunu bekleyen Alex Morgan, 2014 ylında Servando Carrasco ile evlenmişti. Kendisi gibi futbolcu olan kocası Carrasco, LA Galaxy'de forma giyiyor.

Morgan, Son olarak 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'dan şampiyon olan ABD'nin kaptanlığını yaptı.

RONALDO HAKKINDA FLAŞ SÖZLER

ABD Kadın futbol takımının ünlü yıldızı Alex Morgan, cinsel taciz davası hala süren Cristiano Ronaldo hakkında flaş sözler kullandı.

Sports Illustrated dergisine röportaj veren Morgan, Ronaldo'nun davada bir şeyler saklamış olabileceğini belirtti.

"BENCE GİZLENMİŞ ÇOK KANIT VAR"

Alex Morgan, Portekizli futbolcunun davası hakkında "Günümüzde kadınların konuşmalarını dinlemek önemli. Herkes, bu olayda kimin haklı olduğunu merak ediyor. Ama Ronaldo'nun hikayesine baktığımızda bence gizlenmiş çok kanıt var. Sonuçta para, bazı şeyleri saklayabiliyor.Onu herkes iyi biri olarak biliyor ama Ronaldo sadece medyaya karşı böyle. Gerçek yüzünü kimse bilmiyor" sözlerini kullandı.

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Alex Morgan hamile olduğunu sosyal medyadan duyurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Futbol, Spor

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