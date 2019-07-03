03.07.2019 12:34
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Alex Morgan'ın İngiltere'yi attığı gol sonrası sevincine tepki: İğrenç

ABD'nin İngiltere'yi 2-1 yenerek Kadınlar Dünya Kupası'nda finale yükseldiği karşılaşmada Alex Morgan'ın gol sevincinde yaptığı hareket tartışma yarattı.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda finale yükselen ABD, yine bir gol sevinci krizi yarattı. Grup maçlarında Tayland karşısında alının 13-0'lık galibiyette her gole abartılı sevindikleri için tepki çeken ABD'li futbolcular, yarı finalde İngiltere karşısında alınan 2-1'lik galibiyette de gol sevinci nedeniyle eleştiri aldı. Takımının ikinci golünü atan Alex Morgan, yaptığı sevinç gösterisi nedeniyle İngilizler tarafından sert eleştiri aldı.

GOL SEVİNCİNE TEPKİ: İĞRENÇ

Karşılaşmayı beIN Sports için yorumlayan Juventus'un İngiliz golcüsü Lianne Sanderson, Alex Morgan'ın attığı golden sonra çay içme hareketi yapmasını "İğrenç" olarak nitelendirdi. Her futbolcunun attığı gole istediği gibi sevinebileceğini söyleyen Lianne Sanderson "Ancak rakip takıma da saygılı olunmak zorunda… Rencide edici, alay içeren sevinç hareketleri hoş değil… Bunu büyük bir saygısızlık olarak görüyorum" dedi.

"Çay bizim için önemli bir içecek" diyerek sözlerine devam eden Lianne Sanderson "Ben pek çay içen bir kişi değilim. Ancak çay bizimle özdeşleşmiş, İngilizlerin önemverdiği bir içecek… Bu nedenle Alex Morgan'ın gol sevinci hoş değildi" ifadelerini kullandı.

İngiliz taraftarlar da sosyal medya üzerinden Alex Morgan'ın çay içme hareketi yaptığı gol sevincine eleştiri yağdırdı.

ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise Alex Morgan'ın gol sevinci fotoğrafını kullanarak yaptığı Twitter paylaşımında "O çayı hak ettiğiniz için tebrikler… Finale" yazdı.

Alex Morgan'ın İngiltere'yi attığı gol sonrası sevincine tepki: İğrenç

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Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Çay, Spor

YORUMLAR (3)
AŞIKK: KADINA AŞIK OLAN BİR TEK BENMİYİM
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TXX: sizin gibi gördüğüne aşık olan bi tür var merak etme yalnız değilsindir kesin. . bak değilmişşin zaten yok yazmıs biri hemen
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DAHA ÇOK AŞIK: yok.
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