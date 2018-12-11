Alex Telles, Maç Sonunda Galatasaraylı Taraftarlara Üçlü Çektirdi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. hafta maçında Portekiz ekibi Porto'yu Türk Telekom Stadında konuk etti. Karşılaşmayı Porto 3-2 kazandı.Porto'nun gollerini 17. dakikada Felipe, 42. dakikada penaltıdan Marega ve 57. dakikada Oliviera kaydetti. Galatasaray'ın golleri ise 45. dakikada penaltıdan Feghouli ve 65. dakikada Eren Derdiyok'tan geldi. Karşılaşmanın 67. dakikasında Feghouli bir penaltı atışından yararlanamadı.

TELLES ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Maç öncesi tribünlere çağrılan Alex Telles, maç sonunda da TT Stadında tribünleri tek tek gezdi. Ultraslan tribünün önüne giden Telles, burada sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.