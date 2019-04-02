02 Nisan 2019, 09:22
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Alex'ten Ali Koç'a Uyarı: Bu Paralara Daha İyileri Alınır

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, Ali Koç'u uyardı. Alex, "Frey'e verilen paralarla Güney Amerika'da çok daha iyi topçular bulunur" dedi. Koç talimatı verdi.

Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı, sezon başında Zürih'ten transfer ettiği ancak gösterdiği performansla bekleneni veremeyen Michael Frey ile ilgili olay ifadeler kullandı.

Güney Amerika liglerini taramakla görevlendirilen scout ekibi, Alex de Souza, Deivid ve Luciano'nun da katkısıyla çalışmalarını sürdürüyor. Brezilya'nın yanı sıra Arjantin, Şili, Peru, Kolombiya ve Venezuela liglerini radara alan ekibin şu ana kadar 100'e yakın oyuncu izlediği gelen haberler arasında.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; 23-26 yaş aralığı ve 2 milyon euro maliyet kriteri devreye sokularak bu sayının 21'e kadar indirildiği ve menajer+kulüplerle ön temasların başladığı ifade edildi.

FREY'E VERİLEN PARA İLE BURADA ONLARCASI ALINIR

Alex'in başkan Ali Koç'u transferde boş yere yüksek paralar harcanmaması konusunda uyardığı belirtildi. Frey'in 2 milyon 650 bin euro'luk bonservis bedelini örnek gösteren sambacının, "2 milyon euro az bir rakam değil. Güney Amerika'da bu rakama transfer edilecek 10'larca oyuncu bulunur" sözleri üzerine, Koç'un 'O halde bulun, biz de alalım' karşılığını verdiği ifade edildi.

Michael Frey, Güney Amerika, Ali Koç, Spor



YORUMLAR (9)
...: Adam kalasın önde gideni. sıradan herhangi bir futbolcu zaten freyden iyidir. Bunu herkes gördü de beyinden yoksun comolli göremedi
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GALATASARAY: Galatasaraylıyım ama Alex birşey söylüyorsa doğru söylüyordur. Ülkemizde yabancı topçu besliyoruz. Ülkemizde aldıkları ücretlerin yarısını başka ülke takımlarında alamazlar. . .
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HAVUÇ: Kral bize topçu bul. Senin gibi golcü, senin gibi istikrarlı en önemlisi de senin gibi ahlaklı insan olsun.
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ÇAKAL ALEX: Kötü Nobreyi gol kralı yapan, gelecek vaad eden Olcanı dışlayan adam.
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AKIL: HELAL OLSUN BE ALEKS SANA BİRKE DAHA ADAMLINI GÖSTERDİN KRALSIN
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