Alexander Rahbari yönetimindeki İDSO konser verdi

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
(İDSO
), Denizbank
Konserleri kapsamında şef Ali Alexander Rahbari yönetiminde sahne aldı.
Orkestra, Lütfi Kırdar
Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen "Yaza Merhaba Konseri" ile 2018-2019 sezonuna veda etti.
Orkestranın müdürü ve program koordinatörü Bülent Evcil
, konser öncesinde yaptığı konuşmada, yeni sezonda da güzel bir program hazırladıklarını söyledi.
İDSO'yu daha yüksek seviyeye taşımak için desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Evcil, orkestranın geçen sene bir ay süreyle büyük bir Çin
turnesi ve önceki sene de Latin Amerika
turnesi gerçekleştirdiğini anımsattı.
Denizbank Kültür Sanat Yöneticisi Perihan Yücel'e Piri Reis
'in haritasının yer aldığı bir hediye takdim eden Evcil, "Önümüzdeki yıl da daha iyi şeflerle daha iyi solistlerle orkestranın çıtasını hem çalış ve seviye olarak hem de uluslararası turnelerle daha yükseye taşımak istiyoruz. Bu amaçla bize 15 yıldır destek olan Denizbank'a teşekkür ediyorum." dedi.
Orkestrayı yöneten Rahbari ise Türkiye
'deki bütün konserlerine yoğun bir ilgi olduğunu ifade ederek, "Bu orkestraya tekrar geleceğim, konuştuk gelecek sezon da geleceğim, onları seviyorum." dedi.
İDSO DenizBank Konserleri kapsamındaki etkinlikte, solistler Burak Bilgili ve Karen Gardeazabal, topluluğa eşlik etti.
Konserde, Leo Delibes'in "Coppelia Vals" ve "Ou va la jeune Hindoue?" eserleriyle Georges Bizet'nin "Votre toast", Gioachino Rossini
'nin "Bella in İtalia", Gaetano Donizetti
'nin "Quanto Amore", Camille Saint-Saens'in " The Bacchanale" ve Maurice Ravel'in "Bolero" adlı eserleri icra edildi.
Denizbank
, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
, Güncel
Kaynak: AA