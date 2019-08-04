Trabzonspor'da Aleksander Sörloth'un maliyeti belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bir yandan da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bordo-mavililer bu kapsamda Crystal Palace forması giyen santrfor Alexander Sörloth'ü renklerine bağladı.

Trabzonspor'dan konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Alexander Sörloth ile 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 futbol sezonu için 1.500.000. EUR garanti ücret, 2020/21 futbol sezonu için 1.500.000. EUR garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun transferi kapsamında menajerlik hizmet bedeli olarak, sözleşme garanti ücret tutarının yüzde 10'u ödenecektir.

6 MİLYON EURO BONSERVİS

Profesyonel futbolcu Alexander Sörloth'un kulübümüze geçici transferi konusunda, Crystal Palace Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Crystal Palace Kulübüne geçici transfer bedeli olarak iki yıl için toplam 750.000.-EUR ödenecektir. Futbolcunun, 2020/21 sezonundaki resmi maçların (Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi) %50'sinde ilk 11'de başlaması halinde 6.000.000.-EUR bonservis bedeli ile kesin transferi gerçekleşmiş olacaktır."

İŞTE SÖRLOTH'UN İLK SÖZLERİ

Sörloth, "Böyle büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Hep yukarı seviyelere hep zirveye ve ofansif futbol oynamak isteyen bir kulübe geldiğimi biliyorum. Hem başkanımızdan hem de kulübümüzdeki herkesten çok olumlu mesajlar aldım. Takımımıza katılmayı ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmayı ve hep birlikte maçlar kazanmayı dört gözle bekliyorum." dedi.