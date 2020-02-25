Haberler » Spor » Alexander Sörloth: Real Madrid ile anılmak çok özel bir şey - Spor

Alexander Sörloth: Real Madrid ile anılmak çok özel bir şey

Trabzonspor'un Norveçli golcü oyuncusu Alexander Sörltoh, adının Real Madrid ile anılmasıyla ilgili konuştu. Sörloth, "Ben de herkes gibi haberleri gördüm. Ancak, gerçek mi değil mi bilmiyorum. Söylentiler çabuk yayılır. Ancak, Real Madrid ile anılmak çok özel bir şey" dedi.

25.02.2020 21:07 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:10

'un Norveçli santrforu Alexander Sörloth, basınına açıklamalarda bulundu. Real Madrid'in kendisini izlediğine dair çıkan hakkında görüşü sorulan Alexander Sörloth, "Ben de herkes gibi haberleri gördüm. Ancak, gerçek mi değil mi bilmiyorum. Söylentiler çabuk yayılır. Ancak, Real Madrid ile anılmak çok özel bir şey." cevabını verdi.

"MÜCADELEMİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUM"

ile oynadıkları maç sonrası bu haberleri gördüğünü söyleyen Sörloth, "Beşiktaş maçı sonrası soyunma odasına gittim. Snapchat'te arkadaşlarımla kurduğum gruba baktım ve bu haberleri gördüm. Böyle bir maç sonrası bu haberleri görmek özel hissettirdi. Ben elimden geleni yapmak ve mücadelemi sürdürmek istiyorum. Trabzonspor'da da böyle yapıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

BORDO-MAVİLİ FORMAYLA 24 GOL ATTI

Sörloth, Trabzonspor'da kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı. Norveç Ligi'nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 19 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 24 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gole ulaşabilmişti.

Alexander Sörloth: Real Madrid ile anılmak çok özel bir şey

Trabzonspor, Real Madrid, Danimarka, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (5)
BEBİW:Devşirme olarak milli takıma alalım sjshhs Burakla Cenk ile olmaz sjsjsj Norveç sal çocuğu bizeggggg
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ŞAMPİYON CİMBOM:Alexander Sörloth avrupaya git bi dahada gelme real madrid barcelona milan farketmez yeterki git. bu adam trabzonu şampiyon yapabilir. niye anlamıyorsunuz yav. istediğin kadar iyi oyna gol atamazsan 3 puan vermezler. bu adam golcü kalecileride süper diğerleride iyi oynuyor. bu adam gol atmaya devam ederse gerçek diyorum 11 hafta kaldı durduramayız. dost acı söyler. bunlar başakşehire benzemez geçemeyiz . şu anda cimbomun 1 numaralı şampiyonluk rakibi trabzondur. başakşehir, sivas, alanya hikaye.
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
AA:YAV HEE HEE. HEMEN REAL MADRID BARSELONA BASKA TAKIM OLURSA AYIP OLUR.
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
MEMLEKETİM:Türkiye''de iyi lakin Avrupa''nin daha viddi liglerinde nasil olur onu zaman gösterir. Real Madrid Eden Hazard''i yüksek bonservisle aldi ama istenileni veremiyor.
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
X:BU ADAM HERYERDE OYNAR. . . . . . PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR. . . . . . . . . . ÖNCE TRABZON ŞAMPİYON OLSUN. . . . . . .
Yayından Kaldır
1 1
Spor

Son Dakika Haberleri

17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
25.02.2020 21:59:41