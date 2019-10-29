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Alexander Sörloth seriye bağladı

Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sörloth, son dört haftada attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı.

29.10.2019 12:25Alexander Sörloth seriye bağladı
Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sörloth, son dört haftada attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı. Bordo - mavili takımda gol sayısını 8'e çıkaran Sörloth'un, rakip fileleri sarstığı maçlarda Karadeniz ekibi sahadan mağlup ayrılmadı.
Trabzonspor'un, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'dan iki yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, bordo - mavili kulüpte kariyerinin en verimli günlerini geçiriyor. Golcü oyuncu Medipol Başakşehir ile oynanan maçta takımına beraberliği getiren golü kaydederken son dört haftayı ise boş geçmedi. Süper Lig'de 6, Avrupa'da ise 2 kez fileleri sarsan oyuncu, gol sayısını ise 8 çıkardı. Sörloth, Trabzonspor'un Süper Lig'de oynadığı son dört maç olan; Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir mücadelelerinde rakip kaleye birer gol attı.
SÖRLOTH ATIYOR TRABZONSPOR KAYBETMİYOR
Trabzonspor'un 23 yaşındaki golcüsü Sörloth, gösterdiği performansla adeta parmak ısırtıyor. Trabzonspor, Norveçli futbolcunun gol attığı maçları ise kaybetmedi. Teknik Direktör Ünal Karaman'ın 9 Süper Lig maçında ilk 11'de görev verdiği Norveçli oyuncu 6 maçta rakip kaleleri boş geçmedi. Ligde 3 de asist kaydeden Norveçli forvetin gol attığı Süper Lig maçlarında bordo - mavililer, 3 galibiyet 3 de beraberlik elde etti. Golcü oyuncu gol attığı maçlarda Karadeniz ekibi 12 puan topladı.
SÖRLOTH'UN BORDO - MAVİLİ FORMA İLE ATTIĞI GOLLER ŞU ŞEKİLDE:
Süper Lig
Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1 (1 gol)
Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2-2 (1 gol)
Trabzonspor - Beşiktaş: 4-1 (1 gol)
Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 1-2 (1 gol)
Trabzonspor - Gaziantep FK: 4-1 (1 gol)
M.Başakşehir - Trabzonspor: 2-2 (1 gol)
Avrupa Kupası
Sparta Prag - Trabzonspor: 2-2 (1 gol)
Trabzonspor - Sparta Prag: 2-1 (1 gol)
(Gökmen Şahin/İHA)

Crystal Palace, Trabzonspor, Başakşehir, Karadeniz, Güncel

Kaynak: İHA

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