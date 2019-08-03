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- Alexander Sörloth Trabzon'da çoşkuyla karşılandı

- Alexander Sörloth Trabzon'da çoşkuyla karşılandıTRABZON - Trabzonspor'un, prensip anlaşmasına vardığı Alexander Sörloth Trabzon'a geldi.

03.08.2019 03:44
- Alexander Sörloth Trabzon'da çoşkuyla karşılandı
- Alexander Sörloth Trabzon'da çoşkuyla karşılandı
TRABZON - Trabzonspor'un, prensip anlaşmasına vardığı Alexander Sörloth Trabzon'a geldi.
Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon birçok genç futbolcuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, golcü transferinde de prensip anlaşmasına vardığı golcü oyuncu Alexander Sörloth'u Trabzon'a getirdi. Tarifeli uçak ile gece saat 02: 30 sıralarında Trabzon havaalanına gelen oyuncuyu bordo-mavili taraftarlar çoşkuyla karşıladı. Sevgi gösteriler arasında kendisini bekleyen araca güçlükle binen Norveçli oyuncu konaklayacağı otele geçti.

Trabzonspor, Trabzon, Spor

Kaynak: İHA

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