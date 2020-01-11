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Alexandra Ceylan, Osmaniye'de kick boks gecesi düzenleyecek

Türk eşi Erol Ceylan ile birlikte Türkiye'de düzenlediği etkinliklerle kick boks organizatörü olan Miss Serbia güzeli Alexandra Ceylan, Osmaniye'de kick boks gecesi düzenleyecek.

11.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:01Alexandra Ceylan, Osmaniye'de kick boks gecesi düzenleyecek
Türk eşi Erol Ceylan ile birlikte 'de düzenlediği etkinliklerle kick boks organizatörü olan Miss Serbia güzeli Alexandra Ceylan, 'de kick boks gecesi düzenleyecek.

2013 yılında eşi Erol Ceylan ile birlikte Almanya'da başlayan kick boks organizatörlüğüne Türkiye'de devam ettiren Alexandra Ceylan yoğun ilgi gördü. Şu ana kadar eşi Erol Ceylan ile birlikte 45 organizasyon düzenleyen Alexandra Ceylan, Türkiye'nin çeşitli illerinde bu organizasyonların sayısını arttırmayı hedefliyor. Mart ayında şampiyon sporcularla birlikte Osmaniye'de kick boks gecesi düzenleyecek olan Alexandra Ceylan etkinliğe tüm sporseverleri davet etti. Önceleri dövüş sporlarını pek benimsemediğini söyleyen Ceylan, "Aileler dövüş sporu diye boks veya kick boksa soğuk baksalar da sporun her türlüsü zararlı alışkanlıklardan koruyucudur. Spora ve sporcuya destek olmaya devam ediyoruz. Özellikle gençlerimizin spora yönelmesi için bu tür organizasyonlar özendirici oluyor. Tüm Osmaniyelileri etkinliğimize bekliyoruz" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Erol Ceylan, Osmaniye, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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