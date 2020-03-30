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Alexandre Lacazette'den Roma'ya Olağanüstü Gol

2016-17 UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Olimpik Lyon, sahasında AS Roma'yı konuk etti. Maçın son anlarında ev sahibi 3-2 öndeyken, Fransız forvet Alexandre Lacazette ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla ağları buldu ve maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.

30.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:32

2016-17 UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Olimpik Lyon, sahasında AS Roma 'yı konuk etti. Maçın son anlarında ev sahibi 3-2 öndeyken, Fransız forvet Alexandre Lacazette ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla ağları buldu ve maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.

Alexandre Lacazette’den Roma’ya Olağanüstü Gol

Kaynak: Dugout



Etiketler: Lacazette, Avrupa, Roma, Spor
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