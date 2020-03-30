Alexandre Lacazette’den Roma’ya Olağanüstü Gol

2016-17 UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Olimpik Lyon, sahasında AS Roma 'yı konuk etti. Maçın son anlarında ev sahibi 3-2 öndeyken, Fransız forvet Alexandre Lacazette ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla ağları buldu ve maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.

Kaynak: Dugout