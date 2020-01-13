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Alexandre Lacazette'in, sevgilisini Funda Gedik'le aldattığı iddia edildi

Arsenalli yıldız futbolcu Alexandre Lacazette'nin, uzun bir süredir ilişkisi olan kız arkadaşını, bir gece kulübü çalışanıyla aldattığı ortaya çıktı. Funda Gedik isimli gece kulübü çalışanıyla çıkmaya başlayan Lacazette'nin otel maceraları geceliği 1500 sterlin para ödediği öğrenildi.

13.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:53

Arsenalli yıldız futbolcu Alexandre 'nin, uzun bir süredir ilişkisi olan kız arkadaşını, bir gece kulübü çalışanıyla aldattığı ortaya çıktı.

The Sun'daki habere göre Fransız futbolcu, Funda Gedik isimli gece kulübü çalışanıyla çıkmaya başladığında Funda'nın, yıldız futbolcunun başka bir ilişkisi olduğundan haberi yoktu.

SEVGİLİSİYLE TATİLDEYKEN FUNDA'YA MESAJ ATMIŞ

İlişkilerinin başlamasının üzerinden üç ay geçtikten sonra Lacazette'nin bu yönde bir itirafta bulunması 23 yaşındaki Funda'yı hayal kırıklığına uğrattı.

Arsenalli futbolcunun, beş yıllık sevgilisi Manon Mogavero ile birlikte geçen yaz tatilde iken dahi telefonundan Funda'ya mesajlar yazdığı belirtildi.

"BANA PRENSES GİBİ DAVRANIYORDU"

Sonradan kendisini aldatılmış hissetmeye başlayan Funda'nın bir arkadaşına "Alexandre kendisiyle çıkmam için beni ikna etme sürecinde, bana bağlılık ve her türlü sözü verdi. Benim de buna inanmam zor olmadı çünkü bana prenses gibi davranıyordu" dediği aktarıldı.

Funda'nın sözlerine şöyle devam ettiği iletildi: "Düzenli olarak Londra'da lüks bir otelde kaldık. Tam o dönem uzun süreli bir ilişkisi olduğu itirafında bulundu. Ben tamamen şok oldum çünkü onun boşta olduğuna inanmıştım".

"Benimle iletişimini korumayı başardı, bir geleceğimiz olacağına dair söz verdi. Hemen hemen her gün, beni görmeye çabalıyordu. Sürekli mesaj atıyordu. Bu arada kendisi bir Premier Lig yıldızı olmadan önce hiç görüntülenmemiştik. Herkes bize bir çift gibi davranıyordu"

SEVGİLİSİNDEN JARTİYER GİYMESİNİ İSTEDİ

Lacazette'in, sevgilisinden jartiyer giymesini istediği ve ona kendisiyle nargile içmek isteyip istemediğini sorduğu da anlatılar arasında yer aldı. Futbolcunun Funda ile tanışmasının, Lyon'dan 52 milyon sterlinlik transferinden bir yıl sonra 2018 sonlarına doğru gerçekleştiği kaydedildi.

28 yaşındaki futbolcunun birlikte geçirdikleri otel maceraları için bu mekanlara geceliği 1500 sterlin para ödediği, Funda Gedik'i ailesine takım arkadaşlarına dahi tanıştırdığı, Funda'nın zamanının ise Lacezette'in kendisini adayacağına dair bekleyişiyle günlerini geçirdiğine dikkat çekildi.

Alexandre Lacazette'in, sevgilisini Funda Gedik'le aldattığı iddia edildi

Lacazette, Spor


HABER YORUMLARI (4)
ASLI:TAKMA KAFANA GÜZELİM Bİ KAÇ GÜN GÜNÜNÜ GÜN ETDİN ZAMAN YENİ AŞKLARA YELKEN AÇMA YENİ MACERALARA ATILMA ZAMANIDIR.
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YAPMA YAV!!!:O NAAL GÜZELMİŞ AAA GUZUM SANKİ ELİF TEYZEM.
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MUZİP:Güzele bak, hizaya gel.
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GERÇEKRAL:sana başka sevgililer buluruz
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