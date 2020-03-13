Alexandre Pato'nun Aston Villa'ya Attığı Penaltı Golü
Brezilya'lı santrafor Alexandre Pato, takımının Aston Villa ile oynadığı maçta kazandığı penaltıyı gole çeviriyor. Nisan 2016'da Villa Park'ta oynanan maçta topun başına geçen Pato, sert bir vuruşla rakip fileleri havalandırıyor ve Mavilerin 4-0'lık galibiyetine önemli bir katkıda bulunuyor.
13.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:00
Brezilya 'lı santrafor Alexandre Pato, takımının Aston Villa ile oynadığı maçta kazandığı penaltıyı gole çeviriyor. Nisan 2016'da Villa Park'ta oynanan maçta topun başına geçen Pato, sert bir vuruşla rakip fileleri havalandırıyor ve Mavilerin 4-0'lık galibiyetine önemli bir katkıda bulunuyor.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Aston Villa, Brezilya, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Spor
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Spor
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Spor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Spor
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Spor
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Spor
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor