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Alexandre Pato'nun Aston Villa'ya Attığı Penaltı Golü

Brezilya'lı santrafor Alexandre Pato, takımının Aston Villa ile oynadığı maçta kazandığı penaltıyı gole çeviriyor. Nisan 2016'da Villa Park'ta oynanan maçta topun başına geçen Pato, sert bir vuruşla rakip fileleri havalandırıyor ve Mavilerin 4-0'lık galibiyetine önemli bir katkıda bulunuyor.

13.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:00
Brezilya 'lı santrafor Alexandre Pato, takımının Aston Villa ile oynadığı maçta kazandığı penaltıyı gole çeviriyor. Nisan 2016'da Villa Park'ta oynanan maçta topun başına geçen Pato, sert bir vuruşla rakip fileleri havalandırıyor ve Mavilerin 4-0'lık galibiyetine önemli bir katkıda bulunuyor. Alexandre Pato'nun Aston Villa'ya Attığı Penaltı Golü

Kaynak: Dugout

Etiketler : Aston Villa, Brezilya, Spor

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