Aleyna Eroğlu Affetmiyor

Doğal oyunculuğu ve güzelliğiyle izleyicinin taktirini toplayan Aleyna Eroğlu, setteki çalışkanlığı ve uyumlu davranışlarıylada arkadaşlarının göz bebeği oldu.

Ünlü makyaj sanatçısı Arzu Yurter'in kızı olan Aleyna Eroğlu, annesinin işi dolayısıyla görsel sanatların içinde, sinema ve televizyon sektöründe büyüdüğünü ama oyunculuk kısmını cok sevdiğini ve seçtiğini dile getirdi.4 yillik mimar sinan guzel sanatlar egitimi sonrası Beni Affet isimli dizide seyirciyle saf,temiz,iyi niyetli, ailesine düşkün müjgan karakteriyle buluşan Aleyna Eroğlu "Bu dizi bana sunulan bir fırsattır, bize tiyatroda hocalarımız başarının %70'i çalışmak %30'u yetenek derdi. Bende sunulan fırsatı çalışkanlığım ve yeteneğimle affetmeyeceğim, artık kimse tutamaz beni" dedi. Yetenekli ve hırslı yeni nesil oyuncuların yarışı her geçen gün hızlanırken, sinema ve dizi film sektörü başarılı oyuncularla büyüyor.