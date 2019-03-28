28 Mart 2019, 21:18
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Aleyna Tilki 19. Yaşını Bacak Hareketi Yaptığı Videosuyla Kutladı!

Sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği cesur fotoğraflarla çok konuşulan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yeni yaşını kutladığı videosuyla çok konuşuldu.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yeni yaşını kutladı.

"SEN NE ARA 19 OLDUN"

Instagram hesabından paylaştığı cüretkar fotoğraf ile çok konuşulan genç şarkıcı Aleyna Tilki, 19. yaşını kutladığı videoyla yine adından söz ettirdi. 19 yaşına giren Tilki'yi takipçileri yorumlarıyla tebrik etmeyi ihmal etmedi. Tilki'nin bir takipçisi, "Sen ne ara 19 oldun. Güzel yıllar hep seninle olsun." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Doğum günün kutlu olsun güzellik. Allah başarılarını daim etsin." yorumunu yaptı.

"PAÇALARIMI BİRAZ İNDİRİR MİSİNİZ?"

Magazin ve sosyete dünyasının yakın markajında olan davete genç şarkıcı Aleyna Tilki de katılmıştı. 18 yaşındaki Aleyna Tilki'nin muhabirler karşısında sergilediği tavır eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Aleyna Tilki, objektifler karşısında ilginç hareketlerde bulunarak poz vermeye çalışırken, yakınında bulunan kişilere, "Paçalarımı biraz indirir misiniz?" demişti.

Magazin



YORUMLAR (8)
LAİK: ALEYNA HANIM ORJİNAL TÜRKTÜR KISKANMAYIN.BEĞENMEYEN ARABİSTANA GÜLE GÜLE
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DÜRBÜNLÜ İYİLERDEN YANADIR: 17 yılda bol bol aleynalar yetişti:((
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MAYKIL : Bu kızdan midem bulanıyor.
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BLOOMBERG: Yanı demek ıstediki .artık bacaklarım yere degebilir dıyor.her türlü kıvırırım dıyor
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TATVANLI: ARSIZLIĞA cesaret ZİNAYA aşk dediler bir neslin ahlakını işte böyle yediler....Necip Fazıl Kısakürek .....
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