Aleyna Tilki 19. Yaşını Bacak Hareketi Yaptığı Videosuyla Kutladı!

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yeni yaşını kutladı.

"SEN NE ARA 19 OLDUN"

Instagram hesabından paylaştığı cüretkar fotoğraf ile çok konuşulan genç şarkıcı Aleyna Tilki, 19. yaşını kutladığı videoyla yine adından söz ettirdi. 19 yaşına giren Tilki'yi takipçileri yorumlarıyla tebrik etmeyi ihmal etmedi. Tilki'nin bir takipçisi, "Sen ne ara 19 oldun. Güzel yıllar hep seninle olsun." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Doğum günün kutlu olsun güzellik. Allah başarılarını daim etsin." yorumunu yaptı.

"PAÇALARIMI BİRAZ İNDİRİR MİSİNİZ?"

Magazin ve sosyete dünyasının yakın markajında olan davete genç şarkıcı Aleyna Tilki de katılmıştı. 18 yaşındaki Aleyna Tilki'nin muhabirler karşısında sergilediği tavır eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Aleyna Tilki, objektifler karşısında ilginç hareketlerde bulunarak poz vermeye çalışırken, yakınında bulunan kişilere, "Paçalarımı biraz indirir misiniz?" demişti.