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Aleyna Tilki, Ahmet Kaya'nın mezarına bıraktığı not ve çantasındaki mesajıyla dikkat çekti

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, tatil için Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Tilki'nin, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafında çantasında yazdığı mesaj dikkat çekti. Tilki, daha sonra Ahmet Kaya'nın mezarına bıraktığı notu da paylaştı.

23.09.2019 09:43

Her söylediği olay olan ve paylaşımı binlerce beğeni alan Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımıyla "Popülerim" mesajıyla dikkat çekti.

EĞİTİM ÖNCESİ KAÇAMAK YAPTI

Üniversite eğitimi için ABD-Los Angeles'a taşınmaya hazırlanan Aleyna Tilki okul öncesi tatil kaçamağı yaptı. Fransa'nın başkenti Paris'e giden şarkıcı, şehrin sokaklarında verdiği pozları Instagram'da paylaştı. Tilki, hem çantasında hem de paylaşımında yazdığı "Sadece popülerim" mesajıyla dikkat çekti.

AHMET KAYA'NIN MEZARINI ZİYARET ETTİĞİ SIRADA NOT BIRAKTI

Tilki, Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret ettiği sırada bıraktığı notu bulan bir takipçisinin paylaştığı mesajı yayınladı.

Aleyna Tilki, Ahmet Kaya'nın mezarına bıraktığı not ve çantasındaki mesajıyla dikkat çekti

Aleyna Tilki, Ahmet Kaya, Fransa, Paris, Magazin

YORUMLAR(2)
FENERBAHÇE:Güzelyalı nin sonradan görmesi
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ADINIZI YAZIN:Sanatçı burda ne yazmak istei ne anlatmak istedi ben gram birşey anlamadım.
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