Aleyna Tilki'nin, Bennu Gerede'nin Oğlu Dilan Erkaya'yı, Sevgilisinden Ayırdığı İddia Edildi

3 yıl önce hayatını kaybeden ünlü iş adamı Mustafa Koç'un kızı Aylin Koç, bir yıllık aşkı Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Erkaya ile ilişkisine son verdi.

AYRILIK SEBEBİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Genç çiftin ayrılık sebebinin Aleyna Tilki olduğu iddia edildi. Erkaya ile yakınlaşan Tilki'nin, iddialar karşısında sessiz kalması ise söylentileri güçlendirdi.

KRİZ ÇIKTI

Ağustos 2018'den beri birlikte olan merhum iş insanı Mustafa Koç'un kızı Aylin Koç ile sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Erkaya'nın aşkında genç şarkıcı Aleyna Tilki yüzünden kriz çıktı.

ARALARI LİMONİ

Aşklarına ailelerinden de onay alan ve birbirlerine çok yakıştırılan 19 yaşındaki ikilinin arası şu sıralar limoni. Ünlü çiftin arasının bozulmasına ise her adımıyla olay olan 18 yaşındaki popçu Aleyna Tilki'nin neden olduğu konuşuluyor.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

Takvim gazetesinin haberine göre; geçen ay sık sık bir araya gelip atölyede resim yapan grafiti sanatçısı Dilan Erkaya ile Aleyna Tilki'nin yakınlaştığı iddiası, Aylin Koç'u sinirlendirdi. Kıskançlık krizine girdiği öne sürülen Aylin Koç, Dilan Erkaya'yı takipten çıktı. Dilan da Aylin Koç'un bu şok hamlesine aynı şekilde karşılık verdi. Ancak genç adam, sevgilisiyle olan fotoğraflarını silmeye kıyamadı.

ANNESİ İLE ARASINDAN SU SIZMIYOR

Geçen ay adı Dilan Erkaya ile aşk dedikodusuna karışan Aleyna, iddialar karşısında sessiz kalıp kafa karıştırdı. Aleyna Tilki'nin, Dilan Erkaya'nın annesi Bennu Gerede ile de arasından su sızmıyor.