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Aleyna Tilki, bir kez daha Filozof Atakan hakkında konuştu: Korktuğum konu başına geldi minik

Aleyna Tilki'nin Filozof Atakan'la tanışmak istemesinin ardından Atakan, Tilki'ye "Senin şarkılarını dinlemiyorum." diye yanıt vermişti. Aleyna Tilki, Atakan'ın bu cevabı ve tavırları karşısında sessiz kalmayıp "Dün yazdığım yazıda korktuğum konunun başına geldiğini anlamış olduk. Kendini korumalısın minik." dedi.

21.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:18

Filozof Atakan ile Aleyna Tilki arasındaki karşılıklı açıklamalar devam ediyor. "Aleyna Tilki dinlemiyorum" diyen Atakan'a genç sarkıcı "Dün yazdığım yazıda korktuğum konunun başına geldiğini anlamış olduk. Kendini korumalısın minik" karşılığını verdi.

10 yaşındaki Atakan Kayalar, 'nin son günlerdeki popüler ismi. 5 ayda okuduğunu söylediği 250 kitap, felsefe üzerine yaptığı konuşmalar, cumhurbaşkanı olma hedefi ve anne-babasına karşı tavırlarıyla neredeyse yaptığı her hareket, söylediği her söz gündem oluyor.

ALEYNA TİLKİ-ATAKAN POLEMİĞİ SÜRÜYOR

Atakan, popüler olduktan sonra kendini bir anda şarkıcı Aleyna Tilki'yle polemiğin içinde buldu. Tilki'nin kendine çağrısına olumsuz yanıt veren Atakan'a cevap gecikmedi. Aleyna Tilki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Atakan'ın bana verdiği cevaptan ve görüştüğü insanlardan, dün yazdığım yazıda korktuğum konunun başına geldiğini anlamış olduk. Kristal çocuklar bi şekilde sesini duyurmak zorunda ama kendini korumalısın minik. Popülerlik çoğu zaman bilgini, zekanı, birikimini görünmez kılar."

NE OLMUŞTU?

Aleyna Tilki, dün Atakan'la ilgili yaptığı paylaşımda "Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan" ifadelerini kullanmıştı. Atakan ise Erol Köse'nin sosyal medyada paylaşmak için çektiği videoda "Neler dinliyorsun?" sorusuna "Neler dinlemediğimi söyleyeyim ben, ondan sonrasında anlaşılacaktır. Rap ve Aleyna Tilki dinlemem" cevabını vererek Aleyna Tilki'yi bir nevi geri çevirmişti.

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Aleyna Tilki, bir kez daha Filozof Atakan hakkında konuştu: Korktuğum konu başına geldi minik

Atakan Kayalar, Aleyna Tilki, Türkiye, Magazin, Yaşam, Güncel


HABER YORUMLARI (12)
VAR:Geleceğin Projeleri Basın Güzel Reklam Yapıyor. 100 Yıl İslamiyeti Kaybettirdiler Şimdide Türk''lüğü e yirmi yıl sonra İNŞAALLAH Adam gibi ülkesi için çalışan bir hükümet olur bunları siler.
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XXX:Aleyna sen aklını önce kendin için kullanır mısın?. . . . bunu başarabılırsen akıl dağıtırsın. . . .
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LEDA:Ufacık çocukla polemiğe girdiğin için senin zeka yaşından şüpheliyim Aleyna. . . .
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ADINIZI YAZINKLJLJL:ALEYNA O ÇOCUĞUN ZEKA IQ SEVİYESİ SENDEN ÜSTÜN BENCE HİÇ POLEMİĞE GİRME
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AC:bu çocuk psikopat olur. Yaşını yaşaması lazım
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DARDANELSPORLU:O kendini korur da bizi senden kim koruyacak
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Bu haber gerçek mi cidden soruyorum,hayır öyleyse umudumu tamamen yitireceğimde ülkeden
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AYS:ikisi de birbirini çok iyi anlıyordur eminim :) tamam artık midemiz bulandı gerçekten bu konudan .
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HURİ:robin dourtmon nrdesin :(
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RAMBO DORTMUND:Seni seviyorum kızım!!!
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