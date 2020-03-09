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Aleyna Tilki: Çok güzel bir sürprizim olacak

Pop müziğinin genç ve başarılı ismi Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Pazar günün kendisine ayıran güzel şarkıcı, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı

09.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:44
Aleyna Tilki: Çok güzel bir sürprizim olacak

Sevenlerine müjdeli bir haber veren güzel şarkıcı yaklaşık 1 ay içinde bitmiş olacağı yeni bir proje hazırlığında olduğunu söyledi.

Bu sürpriz hakkında bilgi vermeyen Tilki, "Çok farklı bir proje hazırlıyoruz. Şöyle bir ipucu vereyim. Albüm değil. Çok güzel bir sürprizim olacak ama şu anda söylemem." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Magazin
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