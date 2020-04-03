Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları açıklamış ve 65 yaş üzeri gibi 1 Ocak 2000 doğumlu ve üzeri olanlarından sokağa çıkmasına yasak getirilmişti.

"20 YAŞ ALTININ VİRÜS KAPMAYACAĞININ GARANTİSİ YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan o açıklamasında sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Ülkemizin tamamıyla daha önce 65 yaş üstüne uyguladığımız sokağa çıkma uygulamasını 20 yaş altına getirmektir. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına almak durumundayız. 65 yaş üstü sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil diye elimizde böyle bir garanti yok."

ALEYNA TİLKİ YASAĞA TAKILDI

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler, 20 yaş altındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'ye çevrildi. 2000 doğumlu olduğu bilinen Tilki, bu kararın ardından sokağa çıkamayacak.

Kaynak: İHA