Aleyna Tilki'den "70 Milyon Liralık Yılbaşı İkramiyesi Sana Çıksa Ne Yaparsın?" Sorusuna Olay Cevap: Dağıtırım

Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Asmalımescit'te bulunan bir mekana girerken görüntülendi. 70 milyonluk ikramiye hakkında konuşan genç şarkıcı, haksız kazanç olduğunu söyleyerek hepsini dağıtacağını söyledi.

"70 MİLYON BANA ÇIKSA HEPSİNİ DAĞITIRIM"

Milliyet'in haberine göre; bir mekana girerken muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aleyna Tilki, "Milli Piyango 2018 yılbaşı ikramiyesi 70 milyon lira. Sana çıkarsa ne yaparsın?" sorusuna "Ben öyle bir haksız kazancı kabul edemezdim, bana çıksa hepsini dağıtırdım. Ben paramı, bileğimin hakkıyla ve sesimle kazanmak istiyorum" yanıtını verdi.

KIYAFETLERİNİ YANINDA TAŞIYOR

Her zaman olduğu gibi spor kıyafetleriyle görüntülenen Aleyna Tilki, elindeki valizle dikkat çekti. Gazetecilerin valizi sorması üzerine genç şarkıcı, "İçinde kıyafetlerim var. Üzerimi değiştireceğim." şeklinde cevap verdi.