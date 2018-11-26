26 Kasım 2018, 08:01
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Aleyna Tilki'den "70 Milyon Liralık Yılbaşı İkramiyesi Sana Çıksa Ne Yaparsın?" Sorusuna Olay Cevap: Dağıtırım

Önceki akşam Asmalımescit'te görüntülenen şarkıcı Aleyna Tilki, muhabirlerin '70 milyon liralık yılbaşı ikramiyesi size çıksa ne yaparsınız?' sorusuna "Haksız kazanç olduğu için hepsini dağıtırdım." dedi.

Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Asmalımescit'te bulunan bir mekana girerken görüntülendi. 70 milyonluk ikramiye hakkında konuşan genç şarkıcı, haksız kazanç olduğunu söyleyerek hepsini dağıtacağını söyledi.

"70 MİLYON BANA ÇIKSA HEPSİNİ DAĞITIRIM"

Milliyet'in haberine göre; bir mekana girerken muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aleyna Tilki, "Milli Piyango 2018 yılbaşı ikramiyesi 70 milyon lira. Sana çıkarsa ne yaparsın?" sorusuna "Ben öyle bir haksız kazancı kabul edemezdim, bana çıksa hepsini dağıtırdım. Ben paramı, bileğimin hakkıyla ve sesimle kazanmak istiyorum" yanıtını verdi.

KIYAFETLERİNİ YANINDA TAŞIYOR

Her zaman olduğu gibi spor kıyafetleriyle görüntülenen Aleyna Tilki, elindeki valizle dikkat çekti. Gazetecilerin valizi sorması üzerine genç şarkıcı, "İçinde kıyafetlerim var. Üzerimi değiştireceğim." şeklinde cevap verdi.

Milliyet,Aleyna Tilki
26 Kasım 2018 Pazartesi 08:01



YORUMLAR (20)
BOMBACI: doğru söylüyor dağıtır tabi. ama parayı değil orasını burasını
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YAZIK: Ne diyecek barlarda diskolarda tatillerde dağıtırım mı?
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BİLAL: helaaaaaal
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X: Haksız kazanç olduğu için zaten bilet almam dese daha inandırıcı. .
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DSDSDS: yaptığı iş ile çok haklı kazanç sağlıyor mübarek
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