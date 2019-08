Aleyna Tilki'den bayrama özel bikinili poz

Yaptığı her hareket, söylediği her sözle gündem olmayı başaran 19 yaşındaki Aleyna Tilki, paylaşımıyla yine farkını ortaya koydu. Tilki, Instagram hesabından 2,5 milyona yakın takipçisinin bayramını bikinili pozuyla kutladı. Tilki, paylaşımına bir de ilginç not ekledi.

"BAYRAMA ÖZEL GÜLÜMSEYEN FOTO ATTIM"

Gözde tatil şehri Bodrum'da bulunan genç şarkıcı, "Kalbinizi ve çocuk tutun. Gülüşünüz ve kalbiniz hep gerçek kalsın ve koşulsuz sevmeye koşullanın. Bayrama özel gülümseyen foto attım, normalde yapmam. Mutlu günler! Akşam konserde görüşürüz" notuyla bikinili pozunu paylaştı.

İşte Tilki'nin bikinili bayram pozu;

"ESTETİK YOK, KİLO ALDIM"

Geçtiğimiz günlerde kalçasına estetik yaptırdığı iddiaları sorulan Tilki, "Estetik yok, kilo aldım " demekle yetinmişti.