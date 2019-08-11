Haberler» Magazin» Haber

Aleyna Tilki'den bayrama özel bikinili poz

Her yaptığı olay olan genç popçu Aleyna Tilki, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozuyla takipçilerinin bayramını kutladı.

11.08.2019 16:33
Aleyna Tilki'den bayrama özel bikinili poz

Yaptığı her hareket, söylediği her sözle gündem olmayı başaran 19 yaşındaki Aleyna Tilki, paylaşımıyla yine farkını ortaya koydu. Tilki, Instagram hesabından 2,5 milyona yakın takipçisinin bayramını bikinili pozuyla kutladı. Tilki, paylaşımına bir de ilginç not ekledi.

"BAYRAMA ÖZEL GÜLÜMSEYEN FOTO ATTIM"

Gözde tatil şehri Bodrum'da bulunan genç şarkıcı, "Kalbinizi ve çocuk tutun. Gülüşünüz ve kalbiniz hep gerçek kalsın ve koşulsuz sevmeye koşullanın. Bayrama özel gülümseyen foto attım, normalde yapmam. Mutlu günler! Akşam konserde görüşürüz" notuyla bikinili pozunu paylaştı.

İşte Tilki'nin bikinili bayram pozu;

"ESTETİK YOK, KİLO ALDIM"

Geçtiğimiz günlerde kalçasına estetik yaptırdığı iddiaları sorulan Tilki, "Estetik yok, kilo aldım " demekle yetinmişti.

Aleyna Tilki'den bayrama özel bikinili poz

Magazin

YORUMLAR (2)
TİLKİ PLAJA GELMİŞ: İskelede postu sermiş
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DERVİŞOGLU: Kaybol
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
16:33   Aleyna Tilki'den bayrama özel bikinili poz
16:25   Kerem Bürsin'i taklit etti!
14:47   Sıla ile aşk yaşayan Hazer Amani'nin bayram paylaşımında dikkat çeken detay
13:44   Reynmen'in vereceği konser biletlerinin fiyatı dudak uçuklattı
12:32   Kızını kucağına alan Ali Sunal'dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı
10:58   Kostümleriyle dikkat çeken Hadise, Jennifer Lopez'den kopya çekmekle suçlandı
09:55   O evden taşınıyor