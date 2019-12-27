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Aleyna Tilki'den "canım ben" pozu

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, son paylaşımıyla yine çok konuşulacak gibi görünüyor. Genç şarkıcının paylaşımı binlerce beğeni alırken, bazı takipçileri verdiği poza tepki gösterdi.

27.12.2019 22:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:36

Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Instagram hesabından 2,5 milyon takipçisini olan genç şarkıcı, ayna karşısında dudaklarını uzattığı pozunu paylaştı. Aleyna'nın söz konusu paylaşımı 60 binin üzerinde beğeni alırken, bazı takipçileri de verdiği poza tepki gösterdi.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Saçma sapan şeyler

- Tavşan daha çok dikkat çekiyor

- 18 yaşına gir lütfen

- ne bu şimdi soruyorum sana

- Piskolojim bozuldu lan

YILBAŞI PARTİSİNE ETEK BOYUYLA DAMGA VURDU

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde DASDAS'ta düzenlenen yılbaşı etkinliğine katılan Aleyna Tilki, giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Aleyna, kameralara frikik vermemek için mücadele etti.

Aleyna Tilki'den

Aleyna Tilki, Magazin


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