Aleyna Tilki'den İlginç Paylaşım: Yağmura Soyunmak

Şarkılarıyla ve cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.
"YAĞMURA SOYUNMAK"
Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşıma imza attı. Arabayla seyahat ederken ayaklarını torpidoya uzatan Tilki o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tilki paylaşımına, "Yağmura soyunmak" notunu ekledi.
ILLUMİNATİ SİMGESİ PAYLAŞMIŞTI
Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Aleyna Tilki, paylaştığı fotoğraf ile çok konuşulmuştu. Tilki, sosyal medya hesabından illuminati simgesi olarak bilinen göz işaretini paylaşmıştı. Tilki paylaşımına, "Yanıp aydınlatıyor, erimemiş edasıyla. Sürekli yanıyorsa, çabuk bitmiş oluyor. Arsız işte. Arsız mum." notunu eklemişti.
Instagram,Aleyna Tilki
22 Kasım 2018 Perşembe 17:20