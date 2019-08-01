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Aleyna Tilki'den ilginç paylaşım: Aranızda çoban olan var mı?

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Aleyna Tilki'den ilginç bir istek geldi. Tilki, hayranlarının arasında çoban olup olmadığını sordu.

01.08.2019 10:43
Aleyna Tilki'den ilginç paylaşım: Aranızda çoban olan var mı?

Gerek şarkıları gerekse paylaşımları ile dikkat çeken Aleyna Tilki son attığı tweette şaşırtan bir talepte bulundu.

"ÇOBAN AMA TELEFONU OLAN BİRİ VAR MI?"

Tilki, "Burada çoban olan ama telefonu da olan bir kullanıcı var mı? Arkadaş olmak istiyorum gerçek bir çobanla, dağları bana yalnızca o anlatsın. Çünkü ben dağları gökdelenlerden izleyenlerden değil, dağın içinde; dağı, koyunları,çimenleri,oksijenihissedenlerden duymak istiyorum." açıklamasıyla hayranlarını şaşırttı.

"BU NASIL ÜSLUP"

Tilki'nin bu tweetine takipçileri esprili yorumlarla karşılık verdi. Bir kullanıcı ise Tilki'nin paylaşımına "Çoban olan ama "telefonu da olan"resmen aşağıladın ya bu nasıl üslup" diyerek tepki gösterdi.


Aleyna Tilki, Magazin

YORUMLAR (24)
ADA: o çoban diye küçük gördüğün insan inanki senden kat kat üstün
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VATANAŞ: İşe bak çobanla dağa çıkacakmış. Bir sonraki ne acaba bahçivanla bahçeyi gezmek yada doktora muayne olmak falanmı.
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12345: AHHH EMRE KARADUMAN SİKE SİKE AKLINI ALMIŞSIN MECZUBUN
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CHİGOLATA: dünya starı olabilecek potansiyel var kızda ama buda 3 kuruşu görünce salağa oynuyor
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PİRZOLA: Sen sevgilinle de yakınlaşma.sevgilin başka kadınlarla yakınlaşıp sana anlatsın.
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TEZGAHTAR YAŞAR: ÇOBAN YOK AMA ÇOBANIN KAVALI VAR ÜFLERSEN
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ÇOBAN: kızın bu yaşta görmediği kalmamış. . şimdide çobanı merak ediyor. . .
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ADA: çobanıda denemeli bence
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VELİ: hüsnü çoban da var
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