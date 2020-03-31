Aleyna Tilki’den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin canına mal olan koronavirüs salgını Türkiye 'ye sıçradı. Virüsten korunmak isteyen genç şarkıcı Aleyna Tilki ise vaktini evinde geçirmeye başladı. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Tilki, kalçasıyla ilgili yapılan bir yoruma verdiği cevapla da herkesi şaşkına çevirdi.

"BEN DE GERÇEK OLDUĞUNA İNANAMIYORUM"

Genç şarkıcı, önceki gün yatağının önünde kalçasını ön plana çıkaran bir pozunu paylaştı. Tilki'nin pozuna "Shop yapıldığı çok belli" ve "Belini incelteceğim diye yatağı bile yamultmuşsun" şeklinde yorumlar yapıldı. Hakkında yapılan yorumlara Twitter hesabından cevap veren Aleyna, "Aynaya bakınca ben de gerçek olduğuma inanamıyorum" dedi.

TİKTOK'A MERAK SARDI

Her daim cesur pozlarıyla gündeme gelen Aleyna Tilki, 3 gün önce de mini şortuyla direk üzerinde poz vermişti. Bu pozunu da Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, sahneleri çok özlediğini söylemişti. Vaktinin çoğunu evde ailesiyle geçiren Aleyna, TikTok uygulamasında hesap açarak kardeşi ve arkadaşıyla da dans etmişti.