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Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum

Önceki gün Instagram'dan kalçasını ön plana çıkaran bir fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki, photoshop yaptığını söyleyen takipçisine "Aynaya bakınca ben de gerçek olduğuna inanamıyorum" cevabını verdi.

31.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:45

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin canına mal olan koronavirüs salgını Türkiye 'ye sıçradı. Virüsten korunmak isteyen genç şarkıcı Aleyna Tilki ise vaktini evinde geçirmeye başladı. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Tilki, kalçasıyla ilgili yapılan bir yoruma verdiği cevapla da herkesi şaşkına çevirdi.

"BEN DE GERÇEK OLDUĞUNA İNANAMIYORUM"

Genç şarkıcı, önceki gün yatağının önünde kalçasını ön plana çıkaran bir pozunu paylaştı. Tilki'nin pozuna "Shop yapıldığı çok belli" ve "Belini incelteceğim diye yatağı bile yamultmuşsun" şeklinde yorumlar yapıldı. Hakkında yapılan yorumlara Twitter hesabından cevap veren Aleyna, "Aynaya bakınca ben de gerçek olduğuma inanamıyorum" dedi.

Aleyna Tilki'den kalçası hakkında eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum

TİKTOK'A MERAK SARDI

Her daim cesur pozlarıyla gündeme gelen Aleyna Tilki, 3 gün önce de mini şortuyla direk üzerinde poz vermişti. Bu pozunu da Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, sahneleri çok özlediğini söylemişti. Vaktinin çoğunu evde ailesiyle geçiren Aleyna, TikTok uygulamasında hesap açarak kardeşi ve arkadaşıyla da dans etmişti.

Aleyna Tilki'den kalçası hakkında eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
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Aleyna Tilki’den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
Etiketler: Aleyna Tilki, Instagram, Türkiye, Magazin

Haberin Videosu :

Şarkıcı Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum

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Haberler ›› Magazin ››Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum - Magazin
Yorumlar (6)
PRİMCİ:Bu hala prim peşindemi?
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D.BAKIRLI:Yahu bir de sanatınızla gündem gelin , yok kalça , yok göğüs yok bacak sanki sakatatçı dükkanı gibi.
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FURTFO:Hakkaten inanılmaz bir kalçası var.
Cevap Yaz 0 1
EMMA:Allah rızası için bu kıza itibar etmeyin. İyice kendinden geçmeye başladı
Cevap Yaz 0 5
AVNİ:aleyna sen nerdeydine la.seni çok özledime.ben avniyim.
Cevap Yaz 0 15
ALEYNA:Burdayım Avni Abi hergün haberlere çıkıyorum yaa.. her hareketim haber oluyor.
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