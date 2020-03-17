Menü
Haberler ›› Magazin ››Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor - Magazin

Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Aleyna Tilki paylaşımında, "Bence şuan koronanın ve dünyadaki diğer felaketlerin nedeni dünyanın insanlara, 'evine kapan' çağrısıdır. Dünya bize ceza veriyor" ifadelerini kullandı.

17.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:07

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Amerika seyahatini iptal eden genç şarkıcı Aleyna Tilki,Twitter hesabından koronavirüs ile ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

"DÜNYANIN İNSANLARA 'EVİNE KAPAN' ÇAĞRISIDIR"

Aleyna Tilki, ilk paylaşımında, "Bence şuan koronanın ve dünyadaki diğer felaketlerin nedeni dünyanın insanlara, 'evine kapan' çağrısıdır... Evine kapan ki,içine kapanabil. Aslında kim olduğunu öğren. Random iletişimlerden korun. Enerjini dengele. Ve seyret! Bu karanlık dönemde, ne kadar aydınlık kalabileceğini..." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA BİZE CEZA VERİYOR"

Ardından Aleyna Tilki, paylaşımına şu sözleri de ekledi:

Onca zulmü, savaşı, açlığı,sorunu görmezden gelip,zevkine hayat süren zenginlerin, Kendi içini dinlemeyen ve sürü beyniyle kendini hiç tanımadan yaşayıp giden yolsuzların, Öz'e ve bütüne ulaşamayanların hayatı anlaması için, dünya bize ceza veriyor. Cezamızı hep beraber çekeceğiz!

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Aleyna Tilki'den koronavirüs paylaşımı: Dünya bize ceza veriyor
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Aleyna Tilki, Wuhan, Magazin

Paylaş
Yorumlar (10)
YENER YENER:kendi diğer zenginlerden çokmu farklı acaba
Cevap Yaz 0 0
FUU:Dünya değil dünyanın yaratıcısı ceza veriyor dostum aleyna sende akıllı ol bence.
Cevap Yaz 0 0
KOÇİTA:HADDİNİ AŞAN, HADSİZ BİR ŞIMARIK. ALLAH BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN. NE DİYELİM.
Cevap Yaz 0 1
ALPER:senin gibiler yüzünden
Cevap Yaz 0 4
VATANDAŞ:acaba neden bi düşünmek lazım kız haklı
Cevap Yaz 0 0
CEZKURTULUŞ:CEZAYA NE GEREK VAR SEN VARSINYA
Cevap Yaz 2 14
KARGOCU:Lütfen bu insanı haber yapmayın. Rica ediyorum. Snatla uzaktan yakından ilgisi olmayan şahısları haber yaparak gündem yapmalarına izin vermeyin.
Cevap Yaz 1 9
CEMALURİ:Tilki vay beeeeee
Cevap Yaz 1 5
HAYRİ BAYRİ:ne diyo la bu
Cevap Yaz 0 3
RAMSEY:ZAVALLI KIZ ACINACAK DURUMDA:)
Cevap Yaz 0 0

Manşet 

Haberler

Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı Magazin
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Yetkililerin Magazin
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin Magazin
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı Magazin
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Magazin
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Magazin
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Merih Demiral'ın yaptığı paylaşım, sosyal medyayı salladı Magazin
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Merih Demiral'ın yaptığı paylaşım, sosyal medyayı salladı
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor Magazin
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor