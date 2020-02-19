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Aleyna Tilki'den polemik yaratacak sözler!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün kardeşi Ayça Tilki ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Tilki, "Benim klibimde kullandığım ayı bile, bir çok ünlüden daha ünlü" açıklamasına yeni bir boyut kazandırdı

19.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:41Aleyna Tilki'den polemik yaratacak sözler!

Snob Magazin'in haberine göre; Mağazaları tek dolaşan şarkıcı, "Çok çalışıyorum. Kendimi alışveriş yaparak ödüllendiriyorum" dedi.

'Sözlerimi üstüne alınanlar...'

Son günlerde yaptığı söylemlerle gündem düşmeyen Tilki, en son "Benim klibimde kullandığım ayı bile, bir çok ünlüden daha ünlü" diyerek meslektaşlarını kızdırmıştı. Ayı polemiğine son noktayı koyan şarkıcı, "Söylediğim sözleri üzerine alınan varsa, zaten ünlü değildir. Başka da bir şey söylemiyorum" diyerek yeni bir tartışma konusu çıkardı.& ;

Adı Kadir Güneş ile aşk dedikodularına karışan şarkıcı, özel hayatıyla ilgili sorular yanıtlamadı.


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Kaynak: Snob Magazin

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