Aleyna Tilki'den Tepki Çeken Hareket: Paçalarımı İndirir Misiniz?

Her hareketi olay olan Aleyna Tilki, geçen gün başlayan Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week'e gitti. Birçok ünlü ismin akın ettiği defilede objektiflere poz veren Tilki, sergilediği hareketler ve sosyal medyada büyük tepki aldı.

SERGİLEDİĞİ TAVIR ELEŞTİRİLDİ

Magazin ve sosyete dünyasının yakın markajında olan davete genç şarkıcı Aleyna Tilki de katıldı. 18 yaşındaki Aleyna Tilki'nin muhabirler karşısında sergilediği tavır eleştiri yağmuruna tutuldu.

"PAÇALARIMI BİRAZ İNDİRİR MİSİNİZ?"

Aleyna Tilki, objektifler karşısında ilginç hareketlerde bulunarak poz vermeye çalışırken, yakınında bulunan kişilere, "Paçalarımı biraz indirir misiniz?" dedi.

TEPKİ TOPLADI

Tilki'nin bu hareketine ise sosyal medya kullanıcıları, "Paçalarını kendi indiremiyor mu?" şeklinde tepki geldi.