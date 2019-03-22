22 Mart 2019, 11:08
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Aleyna Tilki'den Tepki Çeken Hareket: Paçalarımı İndirir Misiniz?

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin muhabirlere karşı sergilediği hareket tepki çekti. Tilki, muhabirlere "Paçalarımı indirir misiniz?" dedi.

Her hareketi olay olan Aleyna Tilki, geçen gün başlayan Mercedes-Benz İstanbul Fashion Week'e gitti. Birçok ünlü ismin akın ettiği defilede objektiflere poz veren Tilki, sergilediği hareketler ve sosyal medyada büyük tepki aldı.

SERGİLEDİĞİ TAVIR ELEŞTİRİLDİ

Magazin ve sosyete dünyasının yakın markajında olan davete genç şarkıcı Aleyna Tilki de katıldı. 18 yaşındaki Aleyna Tilki'nin muhabirler karşısında sergilediği tavır eleştiri yağmuruna tutuldu.

"PAÇALARIMI BİRAZ İNDİRİR MİSİNİZ?"

Aleyna Tilki, objektifler karşısında ilginç hareketlerde bulunarak poz vermeye çalışırken, yakınında bulunan kişilere, "Paçalarımı biraz indirir misiniz?" dedi.

TEPKİ TOPLADI

Tilki'nin bu hareketine ise sosyal medya kullanıcıları, "Paçalarını kendi indiremiyor mu?" şeklinde tepki geldi.

İstanbul, Mercedes Benz, Aleyna Tilki, Magazin



YORUMLAR (49)
SAİD: Bu kızı hiç sevmiyorum ama suda varki boşanmış bir anne baba annenin küçük yaşta daha karakteri oturma dan kızı ünlü yapma çabaları sonuç orta da yani iyi bir eğitim aile de alınır bunu kıza vermemiş ler suç ailede şimdi ünlü olunca tasiyamiyor
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ZAZA12: Oh olsun size böyle birini baş tacı ederseniz olacağı bu daha durun bakalım her gün her gün gazete manşetlerine taşırsanız olacağı bu bir iki parçayla şöhret yaptınız yıllarını vermiş gerçek sanatçılar açlıkla savaşıyor sayenizde
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MİRAN: yoruma yazık
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Z.E: kuzum sen iyi bir çocuk değilsin sanırım.
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MAHMUT: emrah ile ilk çalışması mukemmel oldu ikincisi saman gibi, yinede iyi gidiyor devam.
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