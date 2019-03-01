Aleyna Tilki, Deniz Seki ile Hüsnü Şenlendiriciyi Barıştırdı Mı ?

Aleyna Tilki'nin tartışmalı şekilde ayrılan Hüsnü Şenlendirici ve Deniz Seki'yi barıştırdığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Deniz Seki'nin Adaletsiz Seçim şarkısını yeniden yorumlayan Aleyna Tilki için Seki, "Yıllardır küs olduğum şarkıyla barıştırdın" dedi.

Deniz Seki ile Hüsnü Şenlendirici, büyük bir aşk yaşadıktan sonra yollarını ayırmıştı. Geçtiğimiz gün Deniz Seki'nin Hüsnü Şenlendirici'ye yazdığı 'Adaletsiz Seçim' şarkısını yorumlayan Aleyna Tilki'nin, Deniz ve Hüsnü'yü barıştırdığı iddia edildi. Deniz Seki, Aleyna Tilki'nin yorumladığı şarkıyı Instagram'dan paylaştı.

"YILLARDIR KÜS OLDUĞUM ŞARKIYLA BARIŞTIRDIN"

Instagram hesabından, 'Dünyalar güzeli starım benim. Yıllardır küs olduğum şarkıyla barıştırdın, sesine sağlık.' notuyla paylaştı. Bir kanalda yayınlanan magazin programında Hüsnü Şenlendirici ile Deniz Seki'nin barıştığı iddia edildi. Hatta bu barışmayı Aleyna Tilki'nin gerçekleştirdiği belirtildi. Olayın daha sonra Aleyna Tilki'nin Adaletsiz Seçim şarkısını yeniden yorumlaması üzerinesöylendiği ortaya çıktı.