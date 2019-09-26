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Aleyna Tilki deprem sonrası çığlık attığı anların videosunu paylaştı

Bugün saat 12.59'da İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası paylaşım yapan Aleyna Tilki ise, korku trenine bindiği anlarda çığlık attığı videosunu yayınladı.

26.09.2019 16:38

İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.1 ve 4.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Ünlü isimlerin peş peşe paylaşım yaptığı deprem sonrası en ilginç paylaşımlardan biri de genç şarkıcı Aleyna Tilki'den geldi.

ÇIĞLIK ATTIĞI VİDEOSUNU PAYLAŞTI

19 yaşındaki Aleyna Tilki, yüreklerin ağza geldiği deprem sonrası 2,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından korku treni olarak bilinen oyuncağa bindiği anların videosunu paylaştı. Çığlık attığı videosunu kahkaha emojileriyle paylaşan Tilki, "Biraz izleyin sonra sileceğim. Depremden sonraki modum bu" notunu yazdı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem büyük panik yarattı. AFAD depremin şiddetini 5,8 olarak duyurdu. İstanbul, Bursa, Kocaeli'de okullar bugün için tatil edildi. Silivri'nin 21.68 kilometre açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken, Kocaeli'de de hissedildi. Depremin ardından, en büyüğü 4.1 büyüklüğünde 28 artçı meydana geldi.

Aleyna Tilki deprem sonrası çığlık attığı anların videosunu paylaştı

Aleyna Tilki, İstanbul, Magazin, Güncel

YORUMLAR(9)
GAZETEÇİ:ALIN İŞTE TAKİP ETTİGİNİZ ALEYNA SONRADA MEHŞUR ETTİGİNİZ KIZ NE ALEMDE BAKIN GÖRÜN İŞDE İNSAN GECMİŞ OLSUN DER VE DUA EDER ŞIMARIK KURNAZ ALEY TİLKİ
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ALİ:şimdi bu hayvanı insan yerine koyanlar utansın
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SOCAR:ne o lan, babafingoyu görmüş gibi bağırıyor bu değişik.
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ADSİZ:sifatina ettigim
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ALİ AGA:Salak işte bunuda sanatçı diye lanse ediyorsunuz millete
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ZELZELE:Allah islah etsin ne diyim ki
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BİRİKEDİMİ7:mal
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MİSAFİR:Allah''a havale. . . .
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