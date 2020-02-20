Haberler » Magazin » Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin - Magazin

Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, 5 ayda okuduğu 250 kitap ve yorumlarıyla Türkiye'nin gündemine oturan 10 yaşındaki Atakan'la ilgili paylaşım yaptı. Tilki "Benim seninle tanışmam lazım Atakan. Ruh eşim gibisin." dedi.

20.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 20.02.2020 17:17

10 yaşındaki Atakan Kayalar okuduğu kitaplardan çok söyledikleriyle 2 gündür 'nin gündeminde. Atakan haberlerini gören Aleyna Tilki'de çocukla tanışmak istediğini söyledi ve "Ruh eşim gibisin." dedi.

Önceki akşam sosyal medyada paylaşılan bir büyük ilgi gördü. 10 yaşında olan Atakan isimli çocuk 5 ayda 250 kitap okuduğunu söylüyordu. "Filozof Atakan" yakıştırması yapılan çocuk, başta nihilizm olmak üzere birçok konuda olgun yorumlar yapmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

ALEYNA TİLKİ KENDİNE BENZETTİ

Atakan'ın sosyal medyada paylaşılan videolarından birini alıntılayan Aleyna Tilki de "Benim seninle tanışmam lazım Atakan ruh eşim gibisin." yorumunu yaptı. Ayrıca Tilki Instagram paylaşımında da "Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Atakan Kayalar 10 yaşında Avcılar Avcılar Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi. Atakan'ı popüler eden videoda 5 ayda 250 kitap okuduğunu söylediği video oldu. Psikiyatrist olmak istediğini ve cumhurbaşkanlığı hedefi olan Atakan gazetecilere yaptığı açıklamada da özel eğitim almak istediğini ifade etti.

Sosyal medya, 5 ayda 250 kitap okuyan 10 yaşındaki AtakanSosyal medya, 5 ayda 250 kitap okuyan 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

TürkiyeTürkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan, "Kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu

5 ayda okuduğu 250 kitapla gündem olan Atakan: Bir hedefim daha var, Cumhurbaşkanlığı5 ayda okuduğu 250 kitapla gündem olan Atakan: Bir hedefim daha var, Cumhurbaşkanlığı

Bakan Ziya SelçukBakan Ziya Selçuk'tan Atakan açıklaması: Biz bir çocuğun durumunun sosyal medyada bu kadar yer almasını doğru bulmuyoruz

Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?

Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin

Aleyna Tilki, Türkiye, Magazin


HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 17:18:13