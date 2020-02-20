Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin

10 yaşındaki Atakan Kayalar okuduğu kitaplardan çok söyledikleriyle 2 gündür Türkiye 'nin gündeminde. Atakan haberlerini gören Aleyna Tilki'de çocukla tanışmak istediğini söyledi ve "Ruh eşim gibisin." dedi.

Önceki akşam sosyal medyada paylaşılan bir video büyük ilgi gördü. 10 yaşında olan Atakan isimli çocuk 5 ayda 250 kitap okuduğunu söylüyordu. "Filozof Atakan" yakıştırması yapılan çocuk, başta nihilizm olmak üzere birçok konuda olgun yorumlar yapmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

ALEYNA TİLKİ KENDİNE BENZETTİ

Atakan'ın sosyal medyada paylaşılan videolarından birini alıntılayan Aleyna Tilki de "Benim seninle tanışmam lazım Atakan ruh eşim gibisin." yorumunu yaptı. Ayrıca Tilki Instagram paylaşımında da "Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de Fen Laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Atakan Kayalar 10 yaşında Avcılar Avcılar Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi. Atakan'ı popüler eden videoda 5 ayda 250 kitap okuduğunu söylediği video oldu. Psikiyatrist olmak istediğini ve cumhurbaşkanlığı hedefi olan Atakan gazetecilere yaptığı açıklamada da özel eğitim almak istediğini ifade etti.